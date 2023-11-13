الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة الشمالى للمرة الأولى منذ أسبوع

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة الشمالي للمرة الأولى منذ أسبوع.

الاشتباه فى تسلل طائرة مسيّرة قادمة من قطاع غزة

كان الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، قد أعلن انطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، محذرًا بالاشتباه من تسلل طائرة مسيّرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

غلاف غزة الشمالي غلاف غزة صفارات الإنذار صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة الشمالي المرة الأولى منذ أسبوع

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