أطباء بلا حدود: المشهد فى غزة مرعب

قالت الدكتورة جيهان بسيسو، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود بالشرق الأوسط، إن المشهد مرعب جدًا في غزة، والكلمات لا توصف صعوبة الموقف، حيث إننا فقدنا الاتصال بالعديد من طواقمنا المتواجدين داخل مستشفى الشفاء منذ أمس.

وأضافت بسيسو، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن محيط مستشفى الشفاء يشهد قصفًا متواصلًا لا يتوقف، والوضع أكثر من مأساوي وأكثر من كارثي، ولا يوجد أمان كافٍ لدفن الموتى، معقبة: "أطباؤنا لا يستطيعون أن يتوفر لهم أقل كمية أمان لمساعدة المرضى".

يجب السماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية

ونوهت المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود بالشرق الأوسط بأن المرضى بحالات حرجة جدًا، ولا توجد كهرباء كافية بوحدة الأمومة والعناية بالأطفال، مشيرة إلى أنه يتم قتل المرضى وهم في أسرّتهم، مطالبة بوقف الهجمات الفورية والقصف المتواصل بلا أي شروط، وتوفير ممر آمن وحماية المرافق الطبية.

وتابعت: لا مكان آمنًا في غزة أو المستشفيات، ونكرر هذا الحديث مرارًا وتكرارًا؛ يجب السماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية والكوادر الطبية إلى قطاع غزة.