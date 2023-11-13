تجدد الاشتباكات وتواصل الغارات الإسرائيلية على حدود غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، لقطات ترصد تجدد الاشتباكات وتصاعد الدخان، وتواصل الغارات الإسرائيلية على حدود غزة.

عملية برية موسعة

وحوّل الجانب الإسرائيلي هذه المنطقة من ناحية المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة إلى ثكنة عسكرية خلال الأيام الأولى من الصراع، تنفيذًا لما أسماه حينها بأنه عملية برية موسعة.

وتشهد منطقة جنوب غزة مواجهات ضارية بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وكان عدد من الدبابات والآليات وصل إلى حدود قطاع غزة، وبعض منها على قرب 500 متر من مستشفى الشفاء الطبي، واستهداف مستشفى القدس والنصر.

وما زال القصف يتواصل بشكل مكثف على قطاعات مختلفة، بعدما قسَّم قوات الاحتلال قطاع غزة إلى شمال وجنوب.