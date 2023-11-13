الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"نادي الأسير": الاحتلال اعتقل 50 قلسطينيًا بالضفة الغربية فجر اليوم

نادي الأسير الفلسطيني
نادي الأسير الفلسطيني

كشف نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم الاثنين، من الضّفة الغربية نحو 50 مواطنًا، بينهم أسرى سابقون، وجريح، بالإضافة لتسعة مواطنين من غزة تم اعتقالهم من منزل عائلة بنات بالخليل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني  في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح الاثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: القدس، ورام الله، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: أريحا، ونابلس، وقلقيلية، وجنين.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 2520، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على شعب فلسطين والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي.

ونوه النادي أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

txt

"تمنع الهجوم على المستشفيات".. اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص في الحرب

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي وقت سابق، نكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا، اليوم الاثنين، ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتم إنزال علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09،30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى" في "قصف" مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت مشاهد فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا، الجمعة الماضية، أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة دونما هوادة منذ خمسة أسابيع، مما أدي لاستشهاد 11 ألفا و180 فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.

نادي الأسير الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي نابلس العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

"الجهاد الإسلامى" تعلن استهداف قاعدتى كيسوفيم ومارس العسكريتين برشقات صاروخية مركزة

أبو مازن: نرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التى نرسلها شهريًا إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

اليوم الـ36 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف المتواصل على غزة

"فتح": العدوان لن يزيدنا إلا إصرارًا على دحر الاحتلال

وزارة المالية الفلسطينية: أعدنا حوالة "المقاصة" والرواتب ستتأخر

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جريمة تطهير عرقى

رئيس الوزراء الفلسطينى: تصريحات وزير التراث الإسرائيلى دعوة لـ"هيروشيما" فى غزة

الأكثر قراءة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش (فيديو وصور)

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

أحمد الطاهرى يُعلن استشهاد مصور "القاهرة الإخبارية" فى غزة

بث مباشر... الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حممًا وعمودًا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان