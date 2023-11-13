"نادي الأسير": الاحتلال اعتقل 50 قلسطينيًا بالضفة الغربية فجر اليوم

كشف نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم الاثنين، من الضّفة الغربية نحو 50 مواطنًا، بينهم أسرى سابقون، وجريح، بالإضافة لتسعة مواطنين من غزة تم اعتقالهم من منزل عائلة بنات بالخليل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح الاثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: القدس، ورام الله، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: أريحا، ونابلس، وقلقيلية، وجنين.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 2520، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على شعب فلسطين والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي.

ونوه النادي أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي وقت سابق، نكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا، اليوم الاثنين، ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتم إنزال علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09،30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى" في "قصف" مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت مشاهد فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا، الجمعة الماضية، أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة دونما هوادة منذ خمسة أسابيع، مما أدي لاستشهاد 11 ألفا و180 فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.