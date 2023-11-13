"ثلاثة أيام دون كهرباء وماء".. الصحة العالمية: الوضع فى مستشفى الشفاء خطير جدًا

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن استهجانه من الصمت الدولي حيال الاستهداف المباشر للمستشفيات في قطاع غزة.

وقال غيبريسوس، في منشور له عبر منصة "إكس": "لا يمكن للعالم أن يقف صامتًا، بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذًا آمنًا، إلى مشاهد للموت والدمار".

وأشار إلى أن "المنظمة تمكنت من التواصل مع العاملين في مجال الصحة في مستشفى الشفاء في غزة، والوضع خطير جدًا، فقد مرت 3 أيام دون كهرباء وماء، والإنترنت ضعيف للغاية، ما أثر بشدة في قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية".

وأضاف: أدى إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة إلى تفاقم الظروف، ومن المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ.

وقف فوري للأعمال العدائية

وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" وإنشاء ممرات إنسانية في غزة، حسبما جاء في بيان صادر عن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في البيان، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

ودعا التكتل إلى دخول المساعدات الإنسانية "بشكل مستمر وسريع وآمن ودون عوائق" للوصول إلى المحتاجين، مشددًا على أن القانون الإنساني الدولي ينص على وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخل المستشفيات.

وأشار البيان إلى أنه يجب أيضًا تزويد المستشفيات على الفور بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحًا، ويجب إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان.

وحث البيان إسرائيل أيضًا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين.