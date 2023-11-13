الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تمنع الهجوم على المستشفيات".. اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص فى الحرب

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص في الحرب.

معلومات حول اتفاقية جنيف: 

تم توقيعها في جنيف أغسطس 1949.

تطبق في حال احتلال إقليم أحد الأطراف المتعاقدة.

تحظر على دولة الاحتلال تدمير الممتلكات.

تمنع بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية.

تنص على حماية واحترام جميع العاملين بالمستشفيات.

تضمن وصول الأدوية والمهمات الطبية إلى المستشفيات.

تمنع الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات.

التعاون مع السلطات المحلية لصيانة المنشآت الطبية.

تلزم أطرافها بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى والمرضى.

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