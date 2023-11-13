"تمنع الهجوم على المستشفيات".. اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص فى الحرب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص في الحرب.

معلومات حول اتفاقية جنيف:

تم توقيعها في جنيف أغسطس 1949.

تطبق في حال احتلال إقليم أحد الأطراف المتعاقدة.

تحظر على دولة الاحتلال تدمير الممتلكات.

تمنع بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية.

تنص على حماية واحترام جميع العاملين بالمستشفيات.

تضمن وصول الأدوية والمهمات الطبية إلى المستشفيات.

تمنع الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات.

التعاون مع السلطات المحلية لصيانة المنشآت الطبية.

تلزم أطرافها بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى والمرضى.