الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع شعبية الولايات المتحدة بسبب دعم إسرائيل.. وبايدن مهدد بخسارة انتخابات 2024

بايدن
بايدن

حذر مارك وارنر العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، من أن الرئيس جو بايدن قد يخسر الدعم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بسبب موقفه من حرب إسرائيل على قطاع غزة.

حلفاء بايدن يشعرون بالقلق بسبب حرب غزة 

ووفقا لما نقلته صحيفة " الاندبندنت" البريطانية، لا يزال حلفاء بايدن يشعرون بالقلق بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس متراجع بسبب المخاوف بشأن عمره والتعامل مع الشؤون العالمية وتحديدا حرب إسرائيل في غزة.

ودق السناتور الديمقراطي مارك وارنر من ولاية فرجينيا وحليف رئيسي لبايدن في لجنة العلاقات الخارجية ناقوس الخطر،  بشأن التأثير الأكبر الذي بدأ الصراع بين إسرائيل وغزة في إحداثه على سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

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تراجع الدعم العالمي لواشنطن وإسرائيل بسبب غزة

وحذر مارك وارنر في برنامج "Face the Nation" على قناة CBS يوم الأحد،  من الانقسام المتزايد بسبب الضغط والاستنكار العالمي الذي يواجهه بايدن والحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن الدعم لإسرائيل يتآكل بسرعة ويمكن أن يمثل مشكلة حقيقية لكل من بايدن ومكانة إسرائيل في الغرب إذا لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وتابع السيناتور وارنر، أن الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل تقلل فرص بايدن في الفوز في الولايات المتأرجحة الرئيسية، مثل ميشيغان التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن تزايد عدد القتلى من المدنيين في غزة كان سببًا في تفاقم السخط داخل الأحزاب الامريكية  ذات الميول اليسارية، وبدأت الصدوع العميقة تتشكل بين يسار الوسط والجناح التقدمي داخل الحزب الديموقراطي.

و في نهاية الأسبوع الماضي، نظمت حشود ضخمة مسيرة في واشنطن العاصمة دعمًا لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وذكرت صحيفة هاف بوست أن المكاتب الديمقراطية امتلأت بطوفان من الدعوات الانتخابية التي تطالب بدعم الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بينما تدخل الحرب شهرها الثاني على التوالي.

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