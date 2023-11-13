الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الجهاد الإسلامى" تعلن استهداف قاعدتى كيسوفيم ومارس العسكريتين برشقات صاروخية مركزة

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استهداف قاعدتي "كيسوفيم" و"مارس" العسكريتين الإسرائيليتين، برشقات  صاروخية  مركزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، صباح الإثنين: "استهدفنا موقعي كيسوفيم ومارس العسكريين برشقات صاروخية مركزة".

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غارات للطيران الحربي الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت، فجر الإثنين، في دوار الخور وحي الرمال في تل الهوى غرب مدينة غزة، وأوضحوا وقوع انفجارات عنيفة في المنطقة جراء غارات للطيران الحربي الإسرائيلي.

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أنه عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي قصفت سرايا القدس موقع كرم أبوسالم وقاعدة إميتاي برشقات صاروخية.

وأعلنت "كتائب القسام" في لبنان "مسئوليتها عن قصف شمال حيفا ومغتصبتي شلومي ونهاريا شمال فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة، ردًا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

كما أشارت "القسام" إلى أنها "قصفت تجمعات لقوات العدو في كيبوتس (حوليت) بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 3 دبابات وناقلة جند على محور جنوب غرب غزة بقذائف الياسين 105".

إسرائيل تدرس خطة طويلة الأمد لقطاع غزة

وفي وقت سابق، أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوج، أن بلاده تدرس خطة طويلة الأمد لقطاع غزة، وتناقش الأمر مع واشنطن.

وزعم "هرتسوج"، في مقابلة مع برنامج Fox News Sunday، إن الموقف الإسرائيلي يرى أن الفلسطينيين عليهم أن يحكموا أنفسهم، لكنه أشار في تكرار لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السابقة، إلى أن حكومة بلاده لن تدعم دورًا للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي في القطاع.

وادّعى أن إسرائيل ليست لديها مصلحة باحتلال أو حكم قطاع غزة، مضيفًا أن الأمن هو الأولوية القصوى، مضيفًا: نحن هناك لإنهاء تهديد حماس العسكري لإسرائيل وقدرتهم على إعادة بناء القدرات والضرب مرة تلو الأخرى، كما يقولون إنهم يريدون أن يفعلوا. هذه نيتنا، وفقًا لمزاعمه، وذلك بحسب ما نشره موقع CNN عربية.

وأمس الأحد، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو تهجير السكان الفلسطينيين منه، أو تقليص مساحة القطاع.

حركة الجهاد الإسلامى فلسطين العسكريتين الإسرائيليتين موقعي كيسوفيم ومارس العسكرية برشقات صاروخية مركزة

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