شريف الجبلي: معرض التجارة الإفريقية فرصة واعدة لتعزيز التعاون بين الدول

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشئون الافريقية، إن المعرض الأفريقي للتجارة البينية المقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، كما يعد انطلاقه لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كافة القطاعات حيث يعد السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية.

وأضاف الجبلي، في تصريحات صحفيه له علي هامش المعرض، أن المعرض فرصة واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بين مصر والدول الافريقية والتوسع في التصدير في كثير من المجالات خاصة أن هناك نحو 75 دولة مشتركة وأكثر من 1600 عارض.

ولفت إلى أن التجارة البينية الافريقية تمثل نحو 16% فقط من إجمالي التجارة الأفريقية ويرجع ذلك لقلة الوصول إلى معلومات التجارة والسوق ولمعالجة هذا الامر قرر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من بين مبادرات أخرى إقامة المعرض الأفريقي للتجارة البينية كل عامين لتأمين معلومات التجارة والسوق، وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة.

ويضم المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 متحدثين أفارقة ودوليين بارزين، ومجموعة من الأحداث التي تتعلق بالتجارة والاستثمار الأفريقيين، وجلسات وورش عمل متخصصة تغطي التصدير ومعايير التسويق

المعرض فرصة جيدة للدولة لمشاركة خبراتها مع الدول الافريقية

وأوضح أن المعرض يعد فرصة جيدة للدولة المصرية لمشاركة خبراتها مع الدول الافريقية وتقديم مبادرات التنمية و التعاون الاقتصادي موضحا ان العلاقات المصرية الافريقية شهدت نمو كبير خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اعاد مصر لمكانتها الافريقية كصوت مسموع عن القارة امام المؤسسات الدولية والاممية.

وأضاف، أن الصادرات الكيماوية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقي وفق توجهات الدولة المصرية لاستهداف الاسواق الافريقية ودخول مصدريين ومنتجين جدد للسوق خاصة أنه صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجاري سجلت نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية وجاءت صادرات الاسمدة في المرتبة الاولي بقيمة 1.7 مليار دولار يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5مليار دولار وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.

وقال الجبلي ان السوق الافريقية واعدة وتخدم 1.5 مليار نسمة وهناك فرص واعدة في 55 دولة افريقية امام الشركات المصرية مشيرا الي اهمية انشاء شركة وطنية تقوم بدراسة الاسواق الافريقية وتحديد متطلباتها والفرص الاستمارية بها بالتعاون مع السفارات وجهاز التمثيل التجاري.

وأوضح ان القيادة السياسية ادركت ان العمق الافريقي والتكامل الاقتصادي والتجاري مع دول القارة اصبح ضمن استراتيجية الدولة وانشاء تكتلات اقتصادية مثل منظمة التجارة الافريقية وتجمع البريكس سيخدم سكان القارة ويفتح افاق جديدة للصادرات المصرية.

وقال الجبلي إن قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية تجاوز 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 14.4 % متوقعا نمو في حجم الصادرات خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 10-15 % بعد اتجاه الدولة لفتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية.