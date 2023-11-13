قبل انطلاق تصويره.. القائمة الكاملة لأبطال فيلم "شمس الزناتي"

يستعد الفنان محمد إمام لبدء تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “شمس الزناتي” نهاية شهر نوفمبر الجاري عقب الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل.

وأوشك المخرج محمد سلامة على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير المختلفة بينما انتهى السيناريست محمد الدباح من كتابة سيناريو العمل بالكامل.

وعلمت الدستور، أن الفيلم ستدور أحداثه ما قبل أحداث الفيلم الأصلي للنجم والزعيم عادل إمام حيث سيتطرق العمل لعلاقة الأصدقاء قبل مهمتهم.

ومن المقرر أن يتم التصوير في أكثر من لوكيشن أبرزها صحراء الفيوم وعدد من المواقع بالقاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

القائمة الكاملة لأبطال فيلم شمس الزناتي

وضمت قائمة أبطال فيلم شمس الزناتي عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، طه دسوقي، أحمد داش، أحمد خالد صالح، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج محمد سلامة ومن المنتظر عرضه بدور العرض السينمائي في مصر نهاية العام المقبل.

فيلم أبو نسب

على جانب آخر ينتظر النجم محمد إمام عرض فيلمه السينمائي الجديد أبو نسب نهاية شهر ديسمبر المقبل حيث ينضم العمل لقائمة أفلام موسم رأس السنة الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري.