جلسات عمل مكثفة لإنهاء تجهيزات فيلم "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

يعيش الفنان محمد إمام حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية لخوضه 3 أعمال سينمائية دفعة واحدة، وهناك تكثيفات من قبل فريق العمل لتصبح الأفلام جاهزة للعرض للجمهور في السينمات.

شمس الزناتي

يستعد محمد إمام لتصوير فيلم “شمس الزناتي” خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما ينتهي من تحضيراته بالكامل.

ويعكف المخرج عمرو سلامة وصناع فيلم “شمس الزناتي” على عمل جلسات مكثفة لإنهاء تجهيزات العمل من إبرام تعاقدات مع المرشحين للمشاركة في الفيلم، ومعاينة أماكن التصوير، على أن يبدأ في تصوير خلال نهاية الشهر الجاري، وتحديدا فور انتهاء فيلم “اللعب مع العيال”.

“شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لجون سترجس والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني السموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه، تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرض واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى لقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

خلال رحلة شيخ القبيلة لشراء الأسلحة من القاهرة يستعين بشخص يُدعى شمس الزناتي، والذي جسد دوره عادل إمام، ويساعده مجموعة من أصدقائه، ويدخلون المعركة ضد برعي، ولكن نتيجة لخيانة أحد البدور يتمكن برعي من تجريدهم من السلاح، وأثناء العودة يستولون على سيارة ذخيرة ويعودون من جديد إلى الواحة ليواصلوا المعركة وينتصرون ولكن بعد استشهاد خمسة منهم.

اللعب مع العيال

اقترب “إمام” على الانتهاء من تصوير فيلم “اللعب مع العيال” بالكامل، فلم يتبقى لهم سوى مشاهد قليلة، والذي قام بإخراجه وتأليفه المخرج شريف عرفة، وليتفرغ بعد ذلك لمونتاج العمل ليصبح جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، محمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ.

أبو نسب

وينتظر محمد إمام عرض فيلم “أبو نسب” يوم 13 ديسمبر المقبل، وهو من إخراج رامى إمام، وذلك بعد عدة تأجيلات الفترة الماضية، حيث يعمل مخرجه رامى إمام على وضع اللمسات الأخيرة على المونتاج.

العمل بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصرى، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش