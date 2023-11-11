بعد تعاقد مصطفى غريب عليه.. موعد تصوير فيلم "شمس الزناتي"

تعاقد الفنان الشاب مصطفى غريب، على فيلم "شمس الزناتي"، والذي يواصل صناعه التحضيرات النهائية للعمل الذي يقوم ببطولته محمد إمام، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

ويعمل صنّاع فيلم "شمس الزناتي"، على اختيار أماكن التصوير، ليبدأ صنّاع وأبطال الفيلم التصوير لأول مرة في مطلع شهر ديسمبر المقبل، بعد الاستقرار على أماكن التصوير، وأبطال العمل بشكل نهائي.

ويعد فيلم "شمس الزناتي"، هو العمل الثاني الذي سيجمع بين الفنان مصطفى غريب، والفنان محمد إمام بعد تعاونه معه في فيلم "اللعب مع العيال"، وانتهى مصطفى غريب مؤخرًا من تصوير فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام ويشارك فيه أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.

أبطال فيلم شمس الزناتي

فيلم شمس الزناتي بطولة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، وأحمد عبدالحميد ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

تصوير فيلم اللعب مع العيال

وانتهى النجم محمد إمام من تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “اللعب مع العيال" ويضع المخرج شريف عرفة اللمسات الأخيرة والنهائية على الفيلم المنتظر عرضه في موسم صيف 2024 السينمائي.

فيلم “اللعب مع العيال” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام، الذي يظهر بدور مدرس تاريخ ويعيش قصة حب مع أسماء جلال بالفيلم.

فيلم “اللعب مع العيال” من بطولة محمد إمام، ويشاركه البطولة أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.

ويعود محمد إمام إلى السباق الرمضاني بمسلسل "كوبرا" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق، وذلك بعد غيابه عن السباق العامين الماضيين، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانين في البطولة بعد انضمام كل من أوس أوس، محمود البزاوي ومراد مكرم.