مدرب سويسرى يقترب من قيادة الزمالك خلفًا لـ أوسوريو (خاص)

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، من حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أوسوريو.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لـ"الدستور"، أن السويسري مارتن أندرمات المدير الفني السابق لفريق بازل السويسري بات قريبًا للغاية من قيادة الفارس الأبيض.

وأكد على أن الزمالك قد دخل في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع المدرب السويسري، مشيرًا إلى أن الإعلان عن التعاقد مع المدرب سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن أندرمات كان قد تواصل مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الأسبق للاستفسار عن الحياة في مصر وطبيعة الكرة المصرية.

وكان مسؤولو الزمالك قد قاموا بالمفاضلة بين الألماني فرانكو فودا والسويسري مارتن أندرمات قبل أن يتم الاستقرار على التعاقد مع السويسري.

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الزمالك يستقر على خوض مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وطلب معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، خوض مباراتين وديتين في ظل التوقف الدولي الحالي وتجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

وتقام مباراة الزمالك مع فريق أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب.