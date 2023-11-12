الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستقر على خوض مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وطلب معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، خوض مباراتين وديتين في ظل التوقف الدولي الحالي وتجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

وتقام مباراة الزمالك مع فريق أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب.

اقرأ أيضا.. طاقم تحكيم تونسى لإدارة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية

طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تعيين طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة الحكم التونسي محرز المالكي، والذي يعاونه كل من وائل الحناشي وأيمن إسماعيل، بينما سيكون الصادق السالمي حكمًا رابعًا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، نادي الزمالك في المجموعة التي تضم أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بعد تخطيه فريق أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مواعيد مباريات الزمالك بمجموعات الكونفدرالية

الجولة الأولى: 26 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: 3 ديسمبر 2023.

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر 2023.

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر 2023.

الجولة الخامسة: 25 فبراير.2024.

الجولة السادسة: 3 مارس 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قد أجرى منذ قليل، مراسم قرعة المجموعات بالمسابقة القارية، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

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