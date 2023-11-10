الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاقم تحكيم تونسى لإدارة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة الحكم التونسي محرز المالكي، والذي يعاونه كلًا من وائل الحناشي وأيمن إسماعيل، بينما سيكون الصادق السالمي حكمًا رابعًا.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر في تمام الخامسة مساء على ستاد برج العرب.

وأوقعت قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، نادي الزمالك في المجموعة التي تضم أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بعد تخطيه فريق أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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مواعيد مباريات الزمالك بمجموعات الكونفدرالية

الجولة الأولى: 26 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: 3 ديسمبر 2023.

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر 2023.

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر 2023.

الجولة الخامسة: 25 فبراير.2024.

الجولة السادسة: 3 مارس 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قد أجرى منذ قليل، مراسم قرعة المجموعات بالمسابقة القارية، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

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مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، فيوتشر، سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، الهلال بنغازي الليبي.

المجموعة الثانية: الزمالك، ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، سوار الغيني، أبوسليم الليبي.

المجموعة الثالثة: ريفرز يونايتد النيجيري، النادي الإفريقي التونسي، دريمز الغاني، أكاديما دو لوبيتو الأنجولي.

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي، ديابل نوار الكونغولي، ستاد مالين المالي، سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي.

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