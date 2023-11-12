الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مران جابر

أدى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في كأس الكونفدرالية.

وخاض عمر جابر تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، وأدى اللاعب الفقرة التأهيلية برفقة محمود حمدي "الونش" بالركض حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

انتظام عبد الغني

وانتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية.

وتماثل محمد عبد الغني للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في العضلة الخلفية، و أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأصبح عبد الغني جاهزاً من الناحية الطبية للعودة لمباريات الزمالك المقبلة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.