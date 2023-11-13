كيف يثرى وجود 3 مرشحين للرئاسة المشهد السياسى؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح

أوضح الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، ما يعكسه وجود ثلاثة مرشحين حزبيين ضمن الانتخابات الرئاسية، وكيف يثري ذلك المشهد السياسي، قائلًا: "إن التعددية تعتبر أحد القيم الهامة التي ترتبط بالديمقراطية الوثيقة".

وأضاف إكرام بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية extra news، أنه لا يشترط عدد معين في التعددية، لكننا نعتبر التعددية ما زاد عن مرشح واحد، وفي هذه الحالة تكون مصر مقبلة على استحقاق سياسي ودستوري هام ضمن الانتخابات الرئاسية يتنافس فيها أربع مرشحين، متمثلين في المرشح عبدالفتاح السيسي "مستقل"، وثلاثة من رؤساء الأحزاب، هم محمد فريد زهران وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة وهو رئيس حزب الوفد، وحازم عمر وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأشار إلى إن الانتخابات الرئاسية المصرية تدور حول أربع مرشحين، وهو ما يؤكد فكرة التعددية باعتبارها أحد القيم الهامة اللصيقة بالديمقراطية.