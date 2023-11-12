نائب رئيس حزب الحرية المصري: توعية المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الحزب عقد العديد من المؤتمرات، كما سيتم عقد أول مؤتمر نسائي للحزب في مدينة قوص بمحافظة قنا، للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النائب معتز محمود خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أننا نركز في حملة التوعية على دور السيدات، ومن ثم عمل مؤتمرات لتوعية السيدات من قلب الصعيد، لافتا إلى أن مركز قوص كان له نصيب كبير جدًا في مشروع حياة كريمة.

وأوضح أنه لا بد من إفهام المواطن أولوية وحدة الشعب المصري خلال الفترة القادمة نتيجة الظروف المحيطة به، لافتًا إلى أنه حتى نتمكن من مواجهة الظروف المحيطة بنا سواء من الشرق متمثلة في غزة، أو من الغرب متمثلة في ليبيا، أو من الجنوب متمثلة في السودان، معقبًا: "الدنيا مولعة من حولنا" وبالتالي فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه إخراج مصر من الأزمات والمخاطر المحيطة بها هو النخبة الوطنية والالتفاف وراء قيادة واحدة وعدم تفتيت المجتمع الداخلي المصري وبالتالي فإن هذه القوة الحقيقية التي نريد إظهارها في الانتخابات.

وأشار إلى أن توعية المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.