الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما هى توقعات المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024؟.. أستاذ علوم سياسية يُجيب

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أوضح الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، توقعات المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024، قائلا: "إن هذه الانتخابات تكتسب أهمية كبيرة، حيث تعتبر الانتخابات الراسية الخامسة التي تعقد في مصر". 

وأضاف الدكتور حسن سلامة خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة extra news، أن الانتخابات الرئاسية 2024 تتميز بالعديد من المزايا التي تختلف عن سابقاتها، أهمها وجود أربع مرشحين، وتعدد في المنافسين على منصب رئاسة الجمهورية، وهو ما يعتبر تطور إيجابي بدرجة كبيرة جدًا، حيث أن فكرة الإقدام على التقدم لمنصب رغم مسؤولياته الكبيرة، خاصة وأن ثلاثة من هؤلاء هم من مرشحي الأحزاب، وهو ما يمثل أيضًا تطور نوعي بالنسبة لفهم الأحزاب لدورها، لأنه في أوقات سابقة لم تكن هذه الأحزاب على تقديم مرشحين ولا حتى على إيجاد قواعد شعبية حقيقية في الأرض. 

وأوضح أن هذه المزايا تحفز الناخبين على فكرة المشاركة، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 تعتبر انعكاس لإرادة الناخبين وقدرتهم على التعبير عن الرأي، ووضع معايير محددة للتمايز ما بين المرشحين المتنافسين وفق احتياجات الناخب نفسه.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات تتميز بخصوصية من حيث الظروف المحيطة بهذه الانتخابات والتي تجعل المعايير مختلفة، لافتًا إلى أنه في أوقات مختلفة كانت المعايير تقليدية، مثل القدرة على أداء الخدمات، القدرة على تنفيذ السياسات، القدرة على التواصل مع الجهات التنفيذية، تلبية احتياجات المواطنين المعيشية اليومية.

 

الدكتور حسن سلامة المشاركة في الانتخابات الانتخابات الرئاسية الناخبين المرشحين للانتخابات الرئاسية

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