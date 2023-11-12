صحفية "الدستور": عدم صدور بيان لقمة القاهرة إيجابي وكشف ازدواجية الغرب

علقت الزميلة سارة الشلقاني، الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "صفحة جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "النيل لايف"، مساء اليوم الأحد، إن الموقف المصري كان واضح برفض تهجير الفلسطينيين وضرورة وقف إطلاق النار.

وأضافت أن قمة القاهرة للسلام والتي تم عقدها بعد وقت قصير من اندلاع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة كانت ناجحة جدًا في رفض التهجير خارج الأراضي الفلسطينية سواء اتجاه سيناء أو الأردن أو صحراء النقب.

وأشارت إلى أن رفض تهجير الفلسطينين أهم مخرجات قمة القاهرة للسلام، وكذلك إدخال المساعدات، موضحة أن كل الدول اجتمعت على التعنت الاسرائيلي في رفض دخول المساعدات الإغاثية والانسانية لقطاع غزة.

وأوضحت أن النقطة الإيجابية لعدم صدور بيان ختامي لقمة القاهرة للسلام هو كشف ازدواجية الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية، لأنه كان هناك أطراف بعينها رفضت إدانة العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.