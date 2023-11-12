الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سارة الشلقانى: مصر تمارس ضغوطًا شديدة لإدخال قوافل بعدد أكبر لغزة تناسب حجم الكارثة

سارة الشلقاني
سارة الشلقاني

قالت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني، إن مصر تتعامل مع الأزمة في غزة والقضية الفلسطينية ككل، على مختلف مستوياتها، سواء معالجة الأزمة الإنسانية القاسية التي يشهدها الأهالي في غزة أو على مستوى سياسي أو دبلوماسي.

 فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" اليوم الأحد، أنه فيما يخص فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، فإن مصر ضغطت وما زالت تمارس ضغوطًا شديدة من أجل إدخال قافلات بعدد أكبر يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون المدنيون تحديدًا في غزة.

 

وأكدت أن مصر تتصدر الجهود لإدخال المساعدات، وأبرزها فتحها لمعبر رفح، ومطار العريش لإدخال أي مساعدات دولية لتحويل المطار إلى مركز لوجيستي لاستقبال كل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

 

ولفتت إلى أنه بعد الاتفاق لإدخال المساعدات الطبية والماء والغذاء، بدأت عملية نقل المرضى لمعالجتهم في مستشفى العريش، فضلًا عن خروج حملة الجنسيات المزدوجة.

سارة الشلقاني مصر غزة القضية الفلسطينية معبر رفح

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