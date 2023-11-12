إخماد حريق شب داخل فيلا بالريف الأوروبي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شبّ بمخزن كاوتش بالدور الأرضي لفيلا من طابقين في منطقة الريف الأوروبي بجوار نادي زايد ثاني بمحافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب داخل فيلا في منطقة الريف الأوروبي.

على الفور جرى الدفع بـسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد اشتعال بعض المحتويات، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجار السيطرة على الحريق.