سارة الشلقاني: قمة الرياض رسالة واضحة أن العرب على قلب رجل واحد

علقت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني، الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني، علي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "صفحة جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "النيل لايف"، مساء اليوم الأحد، إن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض كانت رسالة واضحة بأن المواقف العربية موحدة تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت أنه كان هناك بعض الأطراف التي تحاول أن تروج أن بعض الأطراف العربية مختلفة وغير متوافقة بشأن الوضع الحالي، ولكن رسالة مهمة جدًا للطرف الإسرائيلي ولمن يدعمه على المستوى الدولي.

وأشارت إلى أن القمة ناقشت الانتهاكات الصارخة في الضفة الغربية وعلى المقدسات سواء مسيحية أو إسلامية، وسيكون لهذه القمة صدى خلال الفترة المقبلة أن العرب على قلب رجل واحد وأن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا.