مدير مجمع الشفاء يكشف حقيقة تلقيهم عرضًا إسرائيليًا بتزويدهم بألفي لتر وقود

كشف الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، تفاصيل عرض شخص إسرائيلي تزويد المستشفى بـ الفي لتر وقود، مؤكدًا أن هذا الكلام صحيح ولكنه تراجع عن الأمر وأوصله إلى 300 لتر وهو ما لا يكفي لتشغيل مولد نصف ساعة فقط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمذاع عبر فضائية etc، أنه طلب منهم أن يستلموا الوقود في الثانية فجرًا وأعطاهم مكان وسط اشتباكات عنيفة، ولكنهم اكدوا له أن يتم تزويدهم بأي كمية وقود عبر الصليب الأحمر لأنه لن يخاطر برجاله.

يؤكد علاقة هذا الشخص بالجيش الإسرائيلي

وأكد أن هذا الشخص يبدو أنه على صلة بالحكومة لأنه بعدها خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وأكد أنهم عرضوا تزويد المستشفى بالوقود ورفضنا، مشيرًا إلى أنهم لا يمانعون ولكن يتم عبر الصليب الأحمر.