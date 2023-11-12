الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجمع الشفاء الطبى بغزة: محاصرون بالطائرات والدبابات والجثث تعفنت فى كل مكان

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي بغزة

كشف الدكتور محمد أبوسلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، عن تطورات الأحداث والوضع الصحي خاصة بعد حصار جيش الاحتلال لمحيط المجمع الطبي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن مجمع الشفاء الطبى بغزة، محاصر تمامًا من قبل الطائرات والدبابات الإسرائيلية ولا يمكن الخروج منه والدخول إليه، حيث إن بعض النازحين خرجوا من المستشفى وتم استهدافهم وقصفهم.

وأضاف أنه منذ يومين لم تخرج أى سيارة إسعاف من المستشفى ولا تستطيع دخوله، لأن القناصة في كل مكان والطائرات تتحرك بصحبة الدبابات، وكل شىء توقف.

وأكد أن العمليات والأشعة توقفت، وإن لم يتم حل الأمر سيموت الأطفال بالمستشفى وهو في حاجة لرعاية صحية كبيرة ومناعتهم ضعيفة وتوفى 3 منهم، واستشهد 2 بالعناية المركزة.

 وتابع: "توفى 5 أشخاص مصابين، والمستشفى خرج تمامًا عن الخدمة ولم نقدم خدمة الغسيل الكلوي للمرضى، وجثث 100 شهيد أمام مدخل مستشفى الطوارئ وتحللت أجسادهم، وجروح المصابين تعفنت والصورة أبلغ بكثير مما نتحدث".

مجمع الشفاء الطبي بغزة غزة مساء دى ام سى

مواد متعلقة

لبنى عسل تشيد بقافلة الشركة المتحدة لدعم غزة: "كيان يمثل القوة الناعمة لمصر"

الصحة الفلسطينية: الرئيس السيسى يعد السند الرئيسى للقضية

الصحة الفلسطينية: مجمع الشفاء لا يقدم أى خدمات صحية على مدار يومين

كمال حسنين يوضح أهمية دور المواطن في انتخابات الرئاسة 2024

حسين هريدى: كلمة الرئيس السيسى فى قمة الرياض ازدادت قوة بحضور زعماء العرب

الهباش: المواقف الدولية تجاه فلسطين "باهتة" وهو ما يغرى نتنياهو بمزيد من العدوان

عنانى: الانتخابات الرئاسية مشهد سياسى به زخم كبير وهناك مساحات متساوية للجميع

"الشعب الديمقراطى": الانتخابات الرئاسية المقبلة بها كل الأيديولوجيات وتستوعب الجميع

الأكثر قراءة

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

جوارديولا: علينا إعادة النظر في أنفسنا.. استقبال 4 أهداف ليس طبيعيًا

الاستقرار على موعد عزاء الفنان عثمان محمد على بمسجد الشرطة

بعد التحذيرات الأمريكية.. خبير يكشف حقيقة الوباء الكبير القادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل