مجمع الشفاء الطبى بغزة: محاصرون بالطائرات والدبابات والجثث تعفنت فى كل مكان

كشف الدكتور محمد أبوسلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، عن تطورات الأحداث والوضع الصحي خاصة بعد حصار جيش الاحتلال لمحيط المجمع الطبي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن مجمع الشفاء الطبى بغزة، محاصر تمامًا من قبل الطائرات والدبابات الإسرائيلية ولا يمكن الخروج منه والدخول إليه، حيث إن بعض النازحين خرجوا من المستشفى وتم استهدافهم وقصفهم.

وأضاف أنه منذ يومين لم تخرج أى سيارة إسعاف من المستشفى ولا تستطيع دخوله، لأن القناصة في كل مكان والطائرات تتحرك بصحبة الدبابات، وكل شىء توقف.

وأكد أن العمليات والأشعة توقفت، وإن لم يتم حل الأمر سيموت الأطفال بالمستشفى وهو في حاجة لرعاية صحية كبيرة ومناعتهم ضعيفة وتوفى 3 منهم، واستشهد 2 بالعناية المركزة.

وتابع: "توفى 5 أشخاص مصابين، والمستشفى خرج تمامًا عن الخدمة ولم نقدم خدمة الغسيل الكلوي للمرضى، وجثث 100 شهيد أمام مدخل مستشفى الطوارئ وتحللت أجسادهم، وجروح المصابين تعفنت والصورة أبلغ بكثير مما نتحدث".