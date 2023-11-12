الهلال الأحمر الفلسطينى يكشف الوضع المنهار داخل مستشفى القدس والشفاء

أكد أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قطاع غزة يعاني من أزمة إنسانية خانقة بسبب الحصار الإسرائيلي والقصف المتواصل، الذي استهدف المستشفيات والمخابز وسيارات الإسعاف وغيرها من البنى التحتية الحيوية.

وقال جبريل، في حوار مع الإعلامية هبة جلال، عبر برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن المستشفيات في القطاع أصبحت منهارة بشكل كامل، ولا تستطيع استقبال المزيد من الجرحى والمرضى، مشيرًا إلى أن مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر خرج عن الخدمة بسبب انقطاع الوقود، وأن مستشفى الشفاء تعرض للقصف الإسرائيلي، رغم كونه أكبر مستشفى في القطاع.

وأضاف جبريل، أن سيارات الإسعاف والمخابز وكل ما في قطاع غزة توقف عن الخدمة بسبب تعنت جيش الاحتلال ودولة الاحتلال رغم كل مناشدات العالم من أجل إدخال الوقود، مؤكدًا أن القطاع يتعرض لحرب المستشفيات والوقود.

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المنظمة تقوم بدور إنساني كبير في مساعدة المرضى والمحتاجين، وأنها تلقت إشادة من منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات العالمية، لكنها تواجه صعوبات في استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية بسبب نفاد الوقود من الشاحنات التي تنقلها إلى المناطق الجنوبية من القطاع.