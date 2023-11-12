الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت.. مصرع مواطن ونجاة 36 مواطنًا من الموت في حوادث سير

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

حوادث كثيرة شهدتها الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات على مدار الـ24 ساعة المنقضية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين نتيجة تلك الحوادث.

رجال الإدارة العامة للمرور كان لها دور هام في التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها، وقاموا باستدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

10 مصابين في الشرقية

أُصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد صباح الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في طريق ههيا - الزقازيق بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي والأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

txt

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

6 مصابين في الفيوم

أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم.

إصابة 2 في مدينة 6 أكتوبر

أُصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر. 

مصرع مواطن في الفيوم

ولقى مواطن مصرعه، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 2 على الطريق السياحي

كما أصيب شخصين بسبب حادث تصادم سيارتين بالطريق السياحى بمحافظة الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة 11 في الوادي الجديد

أصيب 11 شخصا بينهم 4 من جنسية عربية فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لمديرية الشباب والرياضة على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية تنيدة بمحافظة الوادي الجديد، بسبب انفجار إحدى اطاراتها، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجارى تحرير محضر بالحادث واحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 5 في الصحراوي الغربي بقنا

كما أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في تصادم سيارة ملاكي ونقل، على الصحراوي الغربي فى نجع حمادي بمحافظة قنا.

الطرق والمحاور الرئيسية ضحايا ومصابين الإدارة العامة للمرور 10 مصابين في الشرقية 6 مصابين في الفيوم مصرع مواطن في الفيوم إصابة 11 في الوادي الجديد إصابة5 في الصحراوي الغربي بقنا

الأكثر قراءة

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

إخماد حريق شب داخل فيلا بالريف الأوروبي

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى: خروج 21 مستشفى من الخدمة من أصل 35

غدا.. آخر حوار للفنانة سلوى عثمان مع والدها قبل أيام من وفاته على "الحياة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل