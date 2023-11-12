نزيف الأسفلت.. مصرع مواطن ونجاة 36 مواطنًا من الموت في حوادث سير

حوادث كثيرة شهدتها الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات على مدار الـ24 ساعة المنقضية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين نتيجة تلك الحوادث.

رجال الإدارة العامة للمرور كان لها دور هام في التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها، وقاموا باستدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

10 مصابين في الشرقية

أُصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد صباح الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في طريق ههيا - الزقازيق بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي والأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

6 مصابين في الفيوم

أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم.

إصابة 2 في مدينة 6 أكتوبر

أُصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر.

مصرع مواطن في الفيوم

ولقى مواطن مصرعه، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 2 على الطريق السياحي

كما أصيب شخصين بسبب حادث تصادم سيارتين بالطريق السياحى بمحافظة الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة 11 في الوادي الجديد

أصيب 11 شخصا بينهم 4 من جنسية عربية فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لمديرية الشباب والرياضة على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية تنيدة بمحافظة الوادي الجديد، بسبب انفجار إحدى اطاراتها، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجارى تحرير محضر بالحادث واحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 5 في الصحراوي الغربي بقنا

كما أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في تصادم سيارة ملاكي ونقل، على الصحراوي الغربي فى نجع حمادي بمحافظة قنا.