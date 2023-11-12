الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سوسن بدر ووفاء عامر تنعيان عثمان محمد على: خالص العزاء

عثمان محمد علي
عثمان محمد علي

يواصل نجوم الفن نعي الفنان القدير عثمان محمد علي الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، على أن يشيع جثمانه لمثواه الأخير غدًا من مسجد السيدة نفيسة.

وحرصت الفنانة سوسن بدر على نعي عثمان محمد علي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، فعلقت قائلة: “خالص العزاء في وفاة الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان”.

كما حرصت وفاء عامر على نعي الفنان الراحل عبر إنستجرام، فشاركت صورة وعلقت قائلة: “خالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان”.

يعد مسلسل حي السيدة زينب هو آخر أعمال عثمان محمد علي الذي طُرح عام 2021، وشارك بالمسلسل العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النُقلي.

قدم عثمان محمد علي العديد من الأعمال التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور رغم مرور عشرات السنوات على عرضها، منها مسلسل رأفت الهجان، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، مسلسل عائلة الحاج متولي، مسلسل يتربى في عزو، مسلسل الإمام الشافعي، فيلم شجيع السيما

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