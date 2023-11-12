التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليه فى شارع بمصر الجديدة

صرحت نيابة مصر الجديدة بدفن جثة شاب عثروا عليه مصابا بطعن نافذ بمنطقة مصر الجديدة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بمقتل شاب خلال مشاجرة مع آخر بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنات نافذة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.