"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن "ضوابط ومحظورات الدعاية للحملة الانتخابية"

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 08:53 م 11/12/2023 8:53:54 PM

عرضت قناة extra news، تقريرًا يكشف عن ضوابط محظورات الدعاية للحملة الانتخابية.

وقد جاءت كالآتي:-