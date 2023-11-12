الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن "ضوابط ومحظورات الدعاية للحملة الانتخابية"

الحملة الانتخابية
الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسى عبدالفتاح السيسي

عرضت قناة extra news، تقريرًا يكشف عن ضوابط محظورات  الدعاية للحملة الانتخابية

وقد جاءت كالآتي:-

  • تبدأ الحملة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
  • تتضمن الدعاية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه.
  • يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
  • يحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.
  • يحظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
  • يحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية.
  • يحظر استخدام المنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة في الدعاية.
  • يحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة في الدعاية.
  • يحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية.
  • يحظر استخدام مقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية.
  • يحظر إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام في الدعاية.
  • يحظر الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية.
  • يحظر على شاغلي المناصب العليا الاشتراك في الدعاية.
  • الحد الأقصى لما ينفقه المرشح على الحملة 20 مليون جنيه.
  • الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه.
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