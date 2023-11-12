"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن "ضوابط ومحظورات الدعاية للحملة الانتخابية"
عرضت قناة extra news، تقريرًا يكشف عن ضوابط محظورات الدعاية للحملة الانتخابية.
وقد جاءت كالآتي:-
- تبدأ الحملة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
- تتضمن الدعاية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه.
- يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
- يحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.
- يحظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- يحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية.
- يحظر استخدام المنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة في الدعاية.
- يحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة في الدعاية.
- يحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية.
- يحظر استخدام مقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية.
- يحظر إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام في الدعاية.
- يحظر الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية.
- يحظر على شاغلي المناصب العليا الاشتراك في الدعاية.
- الحد الأقصى لما ينفقه المرشح على الحملة 20 مليون جنيه.
- الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه.