محمد عبود يكشف خطة إسرائيل للاستيلاء على وادى العريش بسيناء وتهجير الفلسطينيين

كشف محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، عن مخطط إسرائيل في سيناء، مؤكدًا أنهم لديهم اعتقاد راسخ بأن دولتهم من النيل إلى الفرات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد اختلاف في العقيدة اليهودية حول هل المقصود بنهر النيل نهر النيل نفسه أم وادي العريش في شمال سيناء، ويقولون إنه وادي العريش، مؤكدًا أنهم يتعاملون وكأن سيناء ملك لهم وليست ملكًا للسيادة المصرية.

وأشار إلى أن وادي العريش يمتد 250 كيلومترًا شمال سيناء، وأنهم يخططون لهجرة أهالي سيناء إليها بعد أن يأخذوا من مصر 260 كيلومترًا مقابل أن تأخذ مصر 260 كيلومترًا في صحراء النقب.

مغريات إسرائيل لمصر

وأكد أنهم يقولون إنهم سيحققون مكاسب كبيرة لمصر أولها ضخ استثمارات اقتصادية كبيرة جدًا، وشق نفق طوله 25 كيلومترًا يربط مصر بشرق آسيا ويكون عليه عامل كبير جدًا اقتصاديًا لمصر، موضحًا أنهم يعلمون أن مصر تعاني من شح المياه، فلهذا يعرضون تكنولوجيا متقدمة لتحلية المياه ولا يقولون إنهم سيوقفون مشكلة سد النهضة فهو يريد حل المشاكل بالقدر الذي يريده.

وتابع أن تمويل هذه المشروعات سيكون من دول الخليج فالقصة بالنسبة لإسرائيل حل القضية الفلسطينية ومشاكله دون أن يتكلف جنيهًا واحدًا.