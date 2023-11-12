الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبود يكشف خطة إسرائيل للاستيلاء على وادى العريش بسيناء وتهجير الفلسطينيين

غزة
غزة

كشف محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، عن مخطط إسرائيل في سيناء، مؤكدًا أنهم لديهم اعتقاد راسخ بأن دولتهم من النيل إلى الفرات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد اختلاف في العقيدة اليهودية حول هل المقصود بنهر النيل نهر النيل نفسه أم وادي العريش في شمال سيناء، ويقولون إنه وادي العريش، مؤكدًا أنهم يتعاملون وكأن سيناء ملك لهم وليست ملكًا للسيادة المصرية.

وأشار إلى أن وادي العريش يمتد 250 كيلومترًا شمال سيناء، وأنهم يخططون لهجرة أهالي سيناء إليها بعد أن يأخذوا من مصر 260 كيلومترًا مقابل أن تأخذ مصر 260 كيلومترًا في صحراء النقب.

مغريات إسرائيل لمصر

وأكد أنهم يقولون إنهم سيحققون مكاسب كبيرة لمصر أولها ضخ استثمارات اقتصادية كبيرة جدًا، وشق نفق طوله 25 كيلومترًا يربط مصر بشرق آسيا ويكون عليه عامل كبير جدًا اقتصاديًا لمصر، موضحًا أنهم يعلمون أن مصر تعاني من شح المياه، فلهذا يعرضون تكنولوجيا متقدمة لتحلية المياه ولا يقولون إنهم سيوقفون مشكلة سد النهضة فهو يريد حل المشاكل بالقدر الذي يريده.

وتابع أن تمويل هذه المشروعات سيكون من دول الخليج فالقصة بالنسبة لإسرائيل حل القضية الفلسطينية ومشاكله دون أن يتكلف جنيهًا واحدًا.

محمد عبود مخطط إسرائيل سيناء العقيدة اليهودية وادي العريش نهر النيل

مواد متعلقة

قيادى بحركة فتح لـ"الدستور": إسرائيل تخطط لإبادة جماعية لتنفيذ مخطط التهجير

هبة جمال الدين تكشف عن مخطط إسرائيل لتحقيق صفقة القرن وتدويل القدس

السفير نبيل فهمى يكشف مخطط إسرائيل بعد الحرب على غزة

وثيقة بريطانية سرية عمرها 52 عامًا تفضح مخطط إسرائيل لتوطين سكان غزة فى العريش

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

على طريقة الشيخ حسنى.. وزير إسرائيلى يعترف بنكبة غزة.. ونتنياهو يوبخه: "اسكت"

مفاجأة في سعر كيلو السكر.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر  2023

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

محمد عبود يكشف خطة إسرائيل للاستيلاء على وادى العريش بسيناء وتهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل