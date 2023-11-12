حمادة هلال وإدوارد ينعيان عثمان محمد على: سلام يا راجل يا طيب

رحل الفنان عثمان محمد علي عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وحرص عدد من النجوم على نعيه عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك حمادة هلال صورة للفنان القدير الراحل عبر إنستجرام، وعلق قائلًا: “مع السلامة يا راجل يا طيب”.

كما شارك إدوارد صورة عبر إنستجرام وعلق قائلًا: “مع السلامة يا عم حسين، ربنا يرحم الفنان الكبير عثمان محمد علي ويصبر بنته الفنانة سلوى عثمان”.

يعد مسلسل حي السيدة زينب هو آخر أعمال عثمان محمد علي الذي طُرح عام 2021، وشارك به العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النُقلي.

قدم عثمان محمد علي العديد من الأعمال التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور رغم مرور عشرات السنوات على عرضها، منها مسلسل رأفت الهجان، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل أبنائى الأعزاء شكرًا، مسلسل عائلة الحاج متولي، مسلسل يتربى في عزو، مسلسل الإمام الشافعي، فيلم شجيع السيما.