الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر بوادي القمر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم ميدان فرس النهر بمثلث الشركات بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي وكذلك تفقد تطوير ورفع كفاءة أحواض سي جل ومسجد الحبيب، في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" لتطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وخلال تفقد محافظ الإسكندرية لأعمال التطوير أكد علي ضرورة استمرار متابعة أعمال الصيانة والحفاظ على الزراعات والمظهر  الحضاري للميادين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والمشرف العام على المسابقة، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، والعميد محمد عابدين مدير الإدارة العامة لنظافة وتجميل المدينة،  ومحمد الحلواني مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، والدكتور طارق القيعي عميد  كلية الزراعة الأسبق وعضو لجنة التقييم، والدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة وعضو لجنة التقييم، والدكتورة أسماء السيد ‏‎المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة وعضو لجنة التقييم.

افتتاح النصب الفنى بدوران نقطة الأنفوشى


وكان قد افتتح محافظ الإسكندرية، مساء أمس، النصب الفني بدوران نقطة الأنفوشي، وأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الفنادق بالمنشية، وأعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الخلايا الضوئية استعدادًا لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء، كتجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة، يأتي ذلك في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" والتي تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر

محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر
محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر
محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر
محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر
محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر
محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر
محافظ الإسكندرية ميدان فرس النهر منطقة وادي القمر حي العجمي تطوير ورفع كفاءة أحواض سي جل

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