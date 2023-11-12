إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة فدان بالإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، تابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

47 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1 فدان، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.