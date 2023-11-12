الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرئاسة يكشف مفاجأة حول لقاء الرئيس السيسى مع إبراهيم رئيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وإبراهيم رئيسي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، أمس، كانت تهدف إلى تعزيز التشارك بين الدول المشاركة بها، وإيجاد أفضل السبل لتحقيق أهداف رئيسية لحل الأزمة الفلسطينية التي تؤلم الجميع.             

وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جاء في إطار فتح الأبواب لكل ما من شأنه أن يسهم في وقف إطلاق النار، ويسهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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