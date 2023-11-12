حبيب الملايين.. مَن هو المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي؟ (فيديوجراف)

"هنكمّل المشوار"، بهذا الشعار استقبل المصريون لافتات الدعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ورمزه الانتخابي النجمة (رقم 1) بترحيب كبير في جميع المحافظات، والتي جاءت لتعريف الناخبين بالرمز الانتخابي للرئيس الذي نال دعم المصريين حتى أطلقوا عليه “حبيب الملايين”.

في الفيديوجراف التالي، تستعرض “الدستور” السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

و عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن الخطوات التي سوف نتخذها في المرحلة القادمة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات منذ تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

تخفيض أوجه الدعاية دعما للقضية الفلسطينية

وخلال المؤتمر أكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وخصوصًا في ظل تطورات القضية الفلسطينية، فقد تقرر وفقا لتوجيه السيد المرشح تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا في فلسطين.

ودعا المؤتمر جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، كما أعلنت الحملة عن الاستمرار في مقابلة الخبراء في المجالات والاستماع لرؤياهم وأفكارهم، في المجالات المختلفة ولبحث الآراء المطروحة لتقوم مجموعة العمل المعنية بوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا لعرضها على السيد المرشح لتبنيها ضمن رؤيته الانتخابية.

الحملة توجه التحية لوسائل الإعلام

وجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشكر لوسائل الإعلام والصحافة على حضورها، وعلى تغطيتها المستمرة للإجراءات والفاعليات المتعلقة بالحملة الرسمية وبالانتخابات الرئاسية بمهنية وموضوعية وحياد، وطلبت الحملة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة.

وأشار فوزي إلى أن المحددات الأساسية للحملة وفق ما وجه به السيد المرشح، فهي غير نمطية وقائمة على الحوار والتفاعل، ومرنة في تشكيلها وهيكلها التنظيمي، ومنفتحة على الجميع، وأي محب لمرشحنا فهو جزء من الحملة الانتخابية، كما أنها جامعة وعابرة للأحزاب والجهات والكيانات وجوهرها الشباب سواء بداخل مكتبها الفني أو الكيانات الداعمة لها، موضحا أن الحملة طلبت من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح.