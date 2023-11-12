الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

استعدادات مكثفة بالإسكندرية لانطلاق مؤتمر حزب "مصر أكتوبر" لدعم السيسي (صور)

مؤتمر حزب مصر أكتوبر
مؤتمر حزب "مصر أكتوبر" لدعم السيسي

تشهد المدينة الشبابية بأبي قير في محافظة الإسكندرية، استعدادات وتجهيزات، لتنظيم المؤتمر الجماهيري الحاشد، لأمانة حزب مصر أكتوبر، بالمحافظة، برئاسة المهندس أحمد حلمي، وذلك لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، مساء اليوم الأحد، حيث تم تم تجهيز قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية، بأحدث التجهيزات غير المسبوقة لتنظيم جلسات المؤتمر اليوم، حيث تم وضع لافتات وصور للرئيس المرشح عبد الفتاح السيسي وعلم مصر.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوي السياسة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن العالم أجمع يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مصر ويجب أن يشاهدوا عظمة الشعب المصري من خلال المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات وخروج الجميع للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.

المشاركة في الانتخابات المقبلة حق لكل مواطن

وأضافت "مديح"، إننا وصلنا إلى بنية تحتية لم نصل إليها من قبل وأن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو حق لكل مواطن مصري ويجب علينا الخروج إلى صناديق الاقتراع ليرى العالم أجمع أن مصر قوية بشعبها وتقف وراء رئيسها لاستكمال باقي المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد".

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ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، على أهمية المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجب وطني، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية برغم التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف "حلمي"، أن التاريخ سوف يشهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه طهر سيناء من الإرهاب، وتاريخه وإنجازاته واضحة ومن لا يراها فهو حاقد وجاحد، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بأكمله يقف مع الرئيس قلبًا وقالبًا لأنه زعيم الأمة العربية بأكملها ويتدخل لحل مشكلات الوطن العربي.

شوارع المحافظة تتزين بدعاية السيسي

وكانت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، قامت بوضع اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بكافة شوارع المحافظة حيث تم وضع اللافتات مزيلة بصور الرئيس السيسي ورمزه الانتخابي النجمة رقم 1 وذلك لتعريف الناخبين بالرمز الانتخابي للرئيس واختتمت بشعار الحزب "هنكمل 

مؤتمر حزب
مؤتمر حزب "مصر أكتوبر" لدعم السيسي
مؤتمر حزب
مؤتمر حزب "مصر أكتوبر" لدعم السيسي
مؤتمر حزب
مؤتمر حزب "مصر أكتوبر" لدعم السيسي
مؤتمر حزب
مؤتمر حزب "مصر أكتوبر" لدعم السيسي
المهندس أحمد حلمي حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح الإسكاندرية المرشح عبد الفتاح السيسي

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