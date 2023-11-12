رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح الغد، و جاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون جائزة المبدع الصغير

كما وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة علي بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير عدد من الشروط للتقدم بجائزة الدولة للمبدع الصغير وجاءت على النحو التالي:

1-أن يكون مصرى الجنسية.

2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

4-ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.

5.ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة