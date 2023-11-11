السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" بالإسكندرية يضع لافتات دعاية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

لافتات دعاية للمرشح
لافتات دعاية للمرشح عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية

وضعت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي، بكافة شوارع المحافظة حيث تم وضع اللافتات مزيلة بصور الرئيس السيسي ورمزه الانتخابي النجمة رقم 1 وذلك لتعريف الناخبين بالرمز الانتخابي للرئيس واختتمت بشعار الحزب "هنكمل المشوار".

لافتات تأييد واسعة للمرشح عبدالفتاح السيسي في محافظة الإسكندرية

وكان قد نشر وعلق لافتات الدعاية بشوارع وميادين محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وذلك في أعقاب إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين وبالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ فى نفس اليوم، وذلك برعاية حزب مصر أكتوبر الذين يقومون بتعليق اللافتات بالعديد من الميادين والشوارع في مختلف أنحاء محافظة الإسكندرية.

وأكد المهندس أحمد حلمي أمين الحزب بالمحافظة، أن حزب مصر أكتور قام بوضع اللافتات بالشوارع الرئيسة وواجهات العمارات والمواقف، مؤكدًا على أحقيته الكاملة في أن يكون رئيس مصر القادم وزعيمها لما بذله من تضحيات منذ ثورة الثلاثين من يونيو وما قدمه لرفع اسم مصر وعودتها لريادتها المستحقة بين الأمم.

وأضاف "حلمي"، إن الدولة المصرية نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصمود أمام تحديات خارجية، وإن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

والجدير بالذكر، أن فترة الدعاية الانتخابية تستمر لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارًا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

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