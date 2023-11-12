حصر أكثر من 15 ألف سيدة في سن الإنجاب وتقديم خدمات المشورة بمطروح

قامت الفرق الطبية والرائدات الريفيات بمحافظة مطروح بحصر 15 ألف 298 سيدة من المتزوجات وفي سن الإنجاب، وتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية، كما تم إحالة عدد 937 الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وذلك خلال أيام حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة مطروح، والتي تستمر حتي نهاية ديسمبر القادم بجميع مراكز ومدن المحافظة.

حملة طرق الأبواب التوعوية

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذا يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذ حملة طرق الأبواب التوعوية والخدمية وحصر لجميع السيدات المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر 15 عامًا حتى 49 عام، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.

تنفيذ دورات تدريبية

وأشار إلى انه تم تنفيذ دورات تدريبية خلال شهر أكتوبر الماضي لتدريب الفرق الطبية بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، تم خلالها تدريب عدد كبير من مسئولي تنظيم الأسرة، ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولي مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة، وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الالكتروني.

تصميم نموذج لجمع البيانات

وأضافت الدكتورة إسراء صلاح مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة بأنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات علي طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربون، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة في الأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم الخدمات "الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل"، وكذلك خدمات تنظيم الاسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية.