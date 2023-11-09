الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح": تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزى

تنفيذ مناورة إخلاء
تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزي بمطروح

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تنفيذ مناورة إخماد حريق وإخلاء جزئي ناجحة بمستشفى سيوة المركزى، اليوم الخميس، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح، وبالتعاون مع الحماية المدنية، بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح وهيئة الإسعاف، للتدريب على الإخلاء الآمن تحت إشراف النقيب حسام حسين غانم، بإدارة الحماية المدنية، وفريق كبير من الحماية المدنية والدفاع المدني، حيث تم عمل إخلاء جزئي ناجح للمستشفى من العاملين والمرضى. 

الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء اللازمة وقت التدريب الفعلى

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء اللازمة وقت التدريب الفعلي بمستشفى سيوة المركزى، بحضور الدكتور محمود سالم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزي، وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، وأعضاء غرفة الطوارئ بالمستشفى والعاملين.

وأكد الدكتور مبروك سالم ضرورة استمرار تلك المناورات على مستوى جميع المستشفيات لرفع المستوى المهاري للعاملين وتدريبهم على كيفية التعامل في حالات الكوارث، موضحا أن نجاح المناورة وتنفيذها في وقت قياسي دليل على الاستعداد الجيد والتعاون المثمر من العاملين، بشهادة مسئولي الدفاع المدني وهيئة الإسعاف، الذين أبدوا إعجابهم بالدقة في تنفيذ المناورة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور محمود سالم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتور محمود حبيب، مدير مستشفى سيوة المركزى، ولجميع الفرق المشاركة ولمسئولي الدفاع المدني والإسعاف والمشاركين من المستشفى وفرق إشراف المديرية.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتفعيل خطط إخلاء طارئة للمستشفيات في حال حدوث حريق، وعمل مناورات تدريبية لإخلاء المستشفى في حالات الطوارئ، وفي ضوء اهتمام الدولة بالتدريب العملي على مواجهة الأزمات الطارئة، بالتعاون بين أجهزة المحافظة، ووضع سيناريوهات لتدريبات كيفية التعامل وإدارة الأزمات.

تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزي بمطروح
تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزي بمطروح
تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزي بمطروح
تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزي بمطروح
IMG-20231109-WA0079
IMG-20231109-WA0079
تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزي بمطروح
تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزي بمطروح
تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزي بمطروح
تنفيذ مناورة إخلاء ناجحة بمستشفى سيوة المركزي بمطروح
وزارة الصحة مناورة إخماد حريق إخلاء جزئي مستشفى سيوة المركزى مطروح صحة مطروح

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