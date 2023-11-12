بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ميتز في الدوري الفرنسي

خسر فريق نانت والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، أمام مضيفه ميتز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الجارى 2023-24.

افتتح فان دين كيرخوف التسجيل لـ ميتز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل النيجيري موسيس سيمون النتيجة لـ نانت بهدف في الدقيقة 12.

وسجل سيمون إيليسور الهدف الثاني لـ ميتز في الدقيقة 28.

وأحرز جويل أسورو الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 85، مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميتز لـ13 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد أساسيًا مع فريقه نانت، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 53.

وواصل مصطفى قيادة هجوم نانت حيث يعتمد عليه المدرب منذ بداية الموسم، حيث يعتبر هداف الفريق.

وجاء التشكيل كالآتي:

ونجح مصطفى محمد خلال الموسم الحالى فى تسجيل 5 أهداف خلال 8 مباريات فى الدورى الفرنسى جعلته هدافًا للفريق.

ونال مصطفى محمد، جائزة أفضل لاعب فى فريق نانت الفرنسى خلال شهر سبتمبر، ليواصل الفرعون المصرى تألقه اللافت فى الموسم الحالى بعدما فاز بنفس اللقب شهر أغسطس.