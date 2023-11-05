بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستاد ريمس فى الدورى الفرنسى

خسر فريق نانت، الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد أمام مضيفه ستاد ريمس، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، أمام ريمس في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج آن"، موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد، جاء عن طريق الياباني جونيا إيتو في الدقيقة 75 من متابعة لتمريرة زميله دارامي، بعد مجهود فردي مميز من الأخير، في الجهة اليسرى، ليحقق ستاد ريمس، نقاط الثلااء الثلاث.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ستاد ريمس للنقطة 20 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز السابع.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد في المباراة أساسيًا مع فريقه نانت، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 66، بزميله أبلين.

وظهر مصطفى في ثمانية لقاءات رفقة نانت حتى الآن سجل خلالها خمسة أهداف من بينها هدفين في شباك موناكو.

وحصد مصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطني ونادي نانت الفرنسي، على لاعب الشهر في فريقه عن شهري سبتمبر وأغسطس.

وذكر الموقع الرسمي أن مصطفى محمد تحصل على جائزة أفضل لاعب في سبتمبر بتوصيات الجماهير، حيث وصل لـ 47% وبفارق كبير عن أقرب لاعب له موسيس سيمون الذي جاء في الوصافة بـ 29%.

لاعب أغسطس

كان الدولي المصري قد توج بجائزة لاعب شهر أغسطس، بعدما تألق في بداية الدوري، وسجل 3 أهداف.

وتأتي هزيمة نانت، بعد هزيمته الكبيرة التى تلقاها فى الجولة الماضية، أمام مضيفه فريق لانس، برباعية نظيفة، بينما تغلب ريمس على ضيفه فريق لوريان، بهدف نظيف.