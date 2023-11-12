عضو "تنفيذية فتح" لـ"الدستور": سنتصدى لمؤامرات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

قال د.واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "فتح"، أمين عام جبهة التحرير، إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة أمر غير مسبوق، كما أنهم يدركون مخاطر ما يقوم به الاحتلال من ارتكاب جرائم حرب في غزة.

أضاف أبو يوسف، لـ"الدستور"، أنهم يدركون في فلسطين خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي وأهدافه؛ لأن كل لحظة وساعة تمر يعني المزيد من الشهداء والمصابين والتدمير الذي يشاهده العالم أجمع.

واصل أبويوسف: الاحتلال يشن حرب عدوان شاملة ضد الشعب الفلسطينى

أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاحتلال يمارس العدوان بشكل ممنهج ضمن حرب عدوان شاملة ضد الشعب الفلسطيني، كذلك يمارس الانتهاكات في الضفة الغربية بشكل يومي وليس فقط غزة.

وأوضح أبويوسف: هناك رفض مصري فلسطيني أردني لمخططات التهجير الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل وقف عدوان الاحتلال خاصة تضافر الجهود العربية بمشاركة مصر والأردن وغيرهما من الدول بجانب الجهود الدولية والتأكيد على وقف العدوان هذه الإبادة والدفع نحو إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية والطبيىة التي يحاول الاحتلال منعها من خلال فرضه الحصار المحكم، وكذلك رفض تهجير الشعب الفلسطيني من شمال القطاع إلى الجنوب فهناك أكثر من مليون و200 ألف، يتم الآن تهجيرهم وقصفهم بالطائرات والدبابات في غزة لذا يجب دعم وقف فوري لهذه العدوان ومنع الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

حرب عدوان شاملة ضد الشعب الفلسطينى: يجب وقف التهجير القسرى للفلسطينيين

وتابع: "ندرك أهمية تضافر كل الجهود من أجل وقف التهجير القسري الذي يحاول الاحتلال تنفيذه بحق الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن وهذا أمر مرفوض تماما ولا يمكن القبول به".

وأكد القيادي في حركة فتح ضرورة أن يكون هناك تضافر لتشكيل إغاثة إنسانية للشعب الفلسطيني وإدخال الاحتياجات للقطاع وكذلك قيادة عملية سياسية تنهي الجرائم الإسرائيلة بحق الشعب الفلسطيني، وتعطي أملا في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وأوضح واصل أبويوسف: هناك أهمية لتضافر الجهود لوقف العدوان والإبادة بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال، فهو المطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى.

أما بشأن مستقبل قطاع غزة، فقال واصل إنهم يسمعون الآن كل ما يطرح بشأن القطاع سواء سيناريوهات الاحتلال أو المخططات الأمريكية، لكنها مرفوضة تماما، فقطاع غزة جزء من مسئولية السلطة الفلسطينية التي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمسئولة عن كل الأوضاع الفلسطينية ومسئولة عن النضال والكفاح من أجل حرية الشعب الفلسطيني وإقامة دولته.