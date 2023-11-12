الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يواصل التألق بهدف ثان فى شباك برينتفورد بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح - ليفربول
محمد صلاح - ليفربول

تقدم فريق ليفربول على ضيفه برينتفورد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

محمد صلاح عاد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62، بضربة رأسية، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كوستاس تسيمكاس من الجهة اليمنى.

جدير بالذكر أن هدف ليفربول جاء عن طريق المحترف المصري محمد صلاح في الدقيقة 39، بعد تلقيه تمريرة رائعة من داروين نونيز، لينفرد بمرمى برينتفورد من الجهة اليمنى بمنطقة الجزاء، مسكنًا الكرة الشباك.

 

تشكيل ليفربول الرسمى استعدادًا لمواجهة برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: كودي جاكبو - إندو واتارو - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

 

ترتيب ليفربول وبرينتفورد فى الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بعد خوضه 11 جولة، حقق خلالها 7 انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط. 

بينما يتواجد فريق برينتفورد حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثامن بفارق نقطتين فقط.

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