تفاصيل وصول مجموعة جديدة من المصابين الفلسطينيين لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية

كشف كريم رجب مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من مستشفي العريش، عن تفاصيل استقبال مصر للمصابين الفلسطينيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه تم وصول مجموعة جديدة من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف أن هناك أعدادًا جديدة من المصابين ومعظمهم يعاني من كسر في الفقرة الثانية القطنية، موضحًا أن هناك حالات أخرى لسيدات تعاني من اعوجاج في الفقرات القطنية أسفل العمود الفقري.

وأشار إلى أن كل الحالات معظمها كسور ومضاعفات نظرًا لعمليات القصف المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على المنازل في قطاع غزة، حيث تتهدم هذه المنازل على مَن فيها.