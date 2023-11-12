جيش الاحتلال يزعم استهداف بنية تحتية عسكرية لحزب الله فى لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان "حزب الله" اللبناني قد استهدف جرافة تابعة للاحتلال بالصواريخ الموجهة، ما أسفر عن تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عدد من الإصابات.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الحزب يجر لبنان إلى الحرب، محذرًا من أن المدنيين اللبنانيين هم من "سيدفعون الثمن".

وتابع جالانت: "ما نفعله في غزة يمكن أن نفعله في بيروت".

من ناحية أخرى، أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بعبور آليات إسرائيلية السياج وصولًا لقطاع غز، بعد أن أكدت استمرار تدفق دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، بجانب إطلاق قوات الاحتلال عند دخولها قذائف فسفورية.