قومي المرأة بأسوان ينظم دورات لريادة الأعمال ومناهضة الختان

استهدفت 30 قرية بحياة كريمة..

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المكثفة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقرر الفرع بأسوان.

وجاء ذلك استكمالًا لفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين، وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

البرامج التدريبية الهادفة

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة فى أسوان، إلى أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية الهادفة لريادة الأعمال والتثقيف المالى بهدف رفع الوعي المالي لدي السيدات بالعديد من القرى.



ولفتت إلى أن ذلك تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان "أحميها من الختان" والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث حيث استهدفت الحملة 30 قرية ونجع بقرى المبادرة الرئاسية بإجمالى 12 ألف و500 زيارة استفاد منها نحو 27 ألف و706 سيدة ورجل وطفل.

وأوضحت هدى مصطفى أن شارك في حملات التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة، وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تركز هذة الحملة على قضية مناهضة الختان، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، علاوة على الإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وفى سياق آخر كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بالمشاركة فى فعاليات ورشة العمل التى حضرها ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة، ونيفين جرجس بإدارة متابعة التعاقدات بالخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مسئولى الأملاك بالمحافظة والوحدات المحلية والقروية، وأيضًا أعضاء المنظومة الإلكترونية والشئون المالية المتعلقة بالمتحصلات، والشئون القانونية ولجنة البت والمساحة بهدف توحيد المفاهيم فيما يخص دورة التقنين وتسليم كافة العاملين بالدورة جميع التعليمات والمستندات والنماذج التى من شأنها زيادة ودفع دورة التقنين.

دورات لريادة الأعمال ومناهضة الختان

دورات لريادة الأعمال ومناهضة الختان

دورات لريادة الأعمال ومناهضة الختان