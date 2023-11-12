يد الأهلي يتغلب على الخليج ويحصد خامس العالم في مونديال الأندية

حصد النادي الأهلي لكرة اليد المركز الخامس في كأس العالم للأندية التي أقيمت في السعودية، اليوم الأحد بعد التغلب على نادي الخليج برميات السبع أمتار بنتيجة 5-4.

وكان الشوط الأول تقدم الخليج السعودي بنتيجة 16-14، بينما انتهى اللقاء بنتيجة 30-30.

ويعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك، وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

وتعود بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى القاهرة فجر الثلاثاء المقبل بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالسعودية.

وفاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الكويت الكويتى بنتيجة 35 / 25، فى أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام برشلونة الإسبانى الخميس الماضى بنتيجة 37/26 فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أولى مواجهات البطولة.



وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.