الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية لـ14 ديسمبر

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة 3 متهمين إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، للمرافعة؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل شخص وإصابة آخرين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 4102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4257 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2023، ليوم 5 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سلامة س ع م، وخالد أ ع م، وشقيقه محمد أ ع م، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 5 سبتمبر الماضي، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قتلوا المجني عليه "عمر.م"، وشرعوا في قتل المجني عليهما محمد م ال ع ال، وعبدالرحمن أ ف م، وذلك عمدًا مع سبق افصرار بسبب خلافات سابقة.

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جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد أعدوا لجريمتهم سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وعصا (شومة) وسيارة تحمل لوحات معدنية رقم (ج هـ و6383)، وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا سلفًا من وجود المجني عليهم فيه وأطلقوا صوب المجني عليهم أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه الأول وأصابت المجني عليهما الثاني والثالث، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

تم ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاحين الناريين (بندقيتين آليتين) المستخدمين في الجريمة، و145 طلقة لذات العيار، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

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